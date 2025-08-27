◇セ・リーグ阪神2―1DeNA（2025年8月27日横浜）阪神の藤川監督は、プロ初勝利を挙げた新人早川のメンタル面を称えた。途中で足をつりかけるアクシデントがありながら5回無失点で試合をつくり「よく頑張ったんじゃないですかね。攻めていく気持ちというかね」とねぎらった。守備で敷いたシフトがことごとく的中。早川の投球が伏線になっていると指摘した。「タイプ的に内野陣、外野陣もポジション取りをしやすいピッチ