ボートレース徳山の「マクール杯争奪徳山ヴィーナスシリーズ第１２戦」は２７日、予選３日目が行われた。井上遥妃（２２＝徳島）は予選前半２日間を２、１、３着と快走。３日目６Ｒでは５着と後退したものの、６号艇の１２Ｒでは３着に食い込んだ。ピットでは本体整備にペラ調整と忙しく動き回る姿が見られた。キャリアボデー交換で「前半よりはマシだった」と気配はわずかながらも上昇している。３日目終了時点で得点率１１