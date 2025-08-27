7人組ガールズグループ・HANAの『Blue Jeans』が、27日発表の『オリコン週間ストリーミングランキング』で、週間再生数932.5万回で6週連続1位を獲得しました。これで女性グループ史上初の6週連続1位獲得となりました。楽曲『Blue Jeans』は、等身大の恋心を“Blue Jeans”と“古いスニーカー”に重ねて描いたHANAとしての初めてのラブソングとなっているといいます。2018年12月24日付から始まった『オリコン週間ストリーミングラン