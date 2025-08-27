2025年8月24日、日本のアニメ情報サイト・にじめんで「一番好きな『鬼滅の刃』キャラクター」に関するアンケート結果が発表され、中国のSNS・微博（ウェイボー）で話題になっている。同ランキングは、にじめんで実施されたアンケートをまとめたもので、1位は冨岡義勇（とみおかぎゆう）で267票、2位は時透無一郎（ときとうむいちろう）で177票、3位は猗窩座（あかざ）で142票、4位は宇髄天元（うずいてんげん）で106票、5位は煉