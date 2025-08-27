Image: NASA/JPL-Caltech 砂を固める機能を付けるとかは…なし？2019年の春、NASA（アメリカ航空宇宙局）が火星に送り込んだ6輪走行の探査車｢スピリット・ローバー｣は、右の前輪が砂にはまって身動きがとれなくなってしまいました。NASAは何カ月も救出を試みましたが、スピリットが再び自由に火星を走り回ることはありませんでした。同じ轍を踏むまいと、ウィスコンシン大学マディソン校のエ