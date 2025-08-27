兵庫県警察本部兵庫県警交通捜査課は27日、道交法違反容疑で逮捕状を取った大阪府豊中市の男（55）に任意同行を求めた際、男が包丁で自分の首付近を切ったと明らかにした。搬送先の病院で死亡が確認された。交通捜査課によると同日午後、捜査員5人が男の自宅を訪れ捜索を実施。終了後に任意同行を求めると、玄関付近で男が「忘れ物をした」と言って部屋に戻った。何かを探しているような様子で、捜査員が部屋の明かりをつける