（台北中央社）27日午後21時11分ごろ、北東部・宜蘭県近海を震源とする地震があった。中央気象署（気象庁）によれば、震源の深さは112キロ、地震の規模を示すマグニチュード（M）は6.0と推定される。各地の最大震度は次の通り。震度4＝宜蘭県、台北市▽震度3＝新北市、桃園市、花蓮県、新竹県、苗栗県、南投県▽震度2＝基隆市、新竹市、台中市、彰化県、雲林県、嘉義県、台東県、嘉義市、台南市▽震度1＝高雄市（編集：田中宏樹）