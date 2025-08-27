俳優の橋本環奈さん（26）が26日、自身が主演する映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』の学校プレミアイベントに、共演する眞栄田郷敦さん（25）らキャスト陣と登場。学生時代の思い出を明かしました。映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』（9月5日公開）は、小説投稿サイト『エブリスタ』の携帯小説として話題となり、コミックスのシリーズ累計発行部数が410万部（2025年4月時点）を突破した人気ホラーを実写化した作品。2022年に公開