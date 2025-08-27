元NBA選手であるロシアのパベル・ポドコルジンが、8月19日に行われたロシア・カップでFCアムカル・モスクワの一員として“サッカー選手”として公式戦デビューを果たした。これにより、身長2メートル26センチのポドコルジンは「史上最も背の高いサッカー選手」の記録を塗り替えることとなった。 バスケットボールからサッカーへの転身に成功し、サッカー選手としての最高身長記