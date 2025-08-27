広島３−２巨人（セ・リーグ＝２７日）――広島が３連勝。五回、ファビアンの２点打とモンテロの犠飛で３点を先制し、継投で逃げ切った。巨人は六回に浅野が２点二塁打を放つも及ばず、３連敗。◇阪神２−１ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝２７日）――阪神がＤｅＮＡ戦７連勝。四回、大山と熊谷の適時打で２点先行し、継投で逃げ切った。ＤｅＮＡは六回に筒香が３戦連続のソロを放ったが、その後は無安打だった。◇中日３−０ヤクル