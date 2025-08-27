◆パ・リーグ西武３―２日本ハム（２７日・ベルーナドーム）日本ハムは、西武に１点差で敗れ、首位・ソフトバンクとのゲーム差を１に広げられた。日本ハム・新庄剛志監督は、９回無死から突如停電が発生するなどアクシデントに見舞われた一戦を振り返り、「停電でファイターズに流れ来るかと思ったけど。ライオンズの炎が消えたみたいな」と語った。５位・西武に貯金を作れなかった敵地での２連戦を振り返り、「ライオンズさ