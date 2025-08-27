◆バレーボール世界選手権第６日（２７日、タイ・バンコクほか）１次リーグ（Ｌ）Ｈ組で既に決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めている世界ランク４位の日本は、同８位で大会２連覇中のセルビアを３―１で破った。開幕３連勝で組１位通過を決めた。セッター関菜々巳（アルシーツィオ）は「相手はエースのボシュコビッチ選手がいない中でしたが、まずはこの試合を勝ち切れたのが良かったと思います」と安堵（あんど）の表情だった