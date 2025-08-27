「広島３−２巨人」（２７日、マツダスタジアム）巨人が３連敗を喫して借金１となった。１点を追う九回は１死一、三塁の絶好機。リチャードの放った打球は一ゴロとなり、一塁手モンテロが一塁ベースを踏んで本塁送球。三走・門脇はクロスプレーの末にタッチアウトとなり、試合終了となった。本塁のタイミングはアウトにも見えたが、阿部監督はリクエスト。リプレー検証をしたが、ベースをまたぐようにしてタッチにいった捕