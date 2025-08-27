陸上自衛隊と米海兵隊が9月に行う大規模実動訓練「レゾリュート・ドラゴン」で、米軍の中距離ミサイル発射装置「タイフォン」の展開訓練を山口県の米軍岩国基地で実施することが分かった。国内でのタイフォン展開は初めて。タイフォンには迎撃ミサイル「SM6」や巡航ミサイル「トマホーク」が搭載可能で、中国をけん制する狙いがある。複数の日米関係筋が27日、明らかにした。タイフォンを巡っては昨年4月にフィリピンに配備さ