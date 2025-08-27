ユーチューバーで「原宿系インフルエンサー」のしなこ（29）が27日、自身のX（旧ツイッター）を更新。突然の目の腫れの原因を明かした。急に目が腫れてしまい、病院に駆け込んだことを報告していた、しなこ。「化粧品によるクインケ浮腫（アレルギー）というものでした…」と改めて報告した。「新曲MV撮影だったから、気合い入れて新しいコスメを使ったのが良くなかったようです。かなしなこ、、、」と新しいコスメに反応し