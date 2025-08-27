前広島県安芸高田市長の石丸伸二氏（43）が27日、YouTubeチャンネル「ReHacQ―リハック―」の生配信に出演し、地域政党「再生の道」の代表退任後について語った。石丸氏はこの日、都内で会見し、党の代表を退任することを発表した。次期代表については都議選、参院選の同党候補者の中から、選考会を通じて決定し、石丸氏は立候補しない。今後について問われると、「何でしょうかね、自由人」と笑って答えた。他の政党への入