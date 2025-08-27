ボートレース徳山の「マクール杯争奪徳山ヴィーナスシリーズ第１２戦」は２７日、予選３日目が行われた。佐々木裕美（４５＝山口）はイン戦の前半３Ｒ、３号艇の矢野真梨菜にまくり差され２着。「行き足がきてなかったのかスタートで遅れて、ハンドルが切れなかった」と唇をかんだ。後半１０Ｒはカドからまくった小野生奈を５コースから追走し、バックは寺島美里、大石真央の３艇による次位争い。２Ｍ冷静にさばいて２着を確保