国民民主党（玉木雄一郎代表）は２７日に国会内で両院議員総会を開き、７月に行われた参議院選挙の総括を発表した。参院選で改選議席の４倍を超える１７議席を獲得した選挙戦では、玉木氏と榛葉賀津也幹事長の?ツートップ?が中心に「手取りを増やす」と訴えた政策などが評価されたと振り返った。比例区での得票数は、立憲民主党や参政党などより多い約７６２万票を獲得し初めて野党第一党となった。その一方、昨年の衆議院