パ首位のソフトバンクは２７日の楽天戦（秋田）に３―１で逃げ切り、連敗を４で止めた。中１２日で先発した大津亮介投手（２６）が５回３安打、無失点の好投で３勝目。「チームが連敗中だったので『絶対に今日は負けられない』という強い気持ちで投げた」という言葉通り気迫のこもった６２球で大役を果たした。打線は２回に野村の併殺崩れの間に先制。４回は今宮が通算４００犠打目となる送りバントでつくった得点圏のチャンス