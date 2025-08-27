実業家・西村博之（ひろゆき）氏（48）が27日放送のABEMA「AbemaPrime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に生出演し、医者の言うことを聞かない人問題について言及する場面があった。番組では「医者の言うことを聞かない患者自己診断する人たち」というテーマで特集。勝手に処方された薬を飲まなくなったり、また「自分はこういう症状があるので、この疾患ではないか」と決めつけたりするなど、医者から困惑の声が上がって