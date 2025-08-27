ふとしたときに、ペンを指の上で回す“ペン回し”。いまや暇つぶしにとどまらず、“ペン回しだけ”でフェスや大会が開催され、ペン一本で生計を立てているプロまで登場しています。ついには、ペン回しの技術を認定する検定制度が誕生しました。人はなぜ、ペン回しに熱中するのか･･･。その魅力を取材しました。■暇つぶしから“世界大会の競技”にまで発展8月17日、東京・八王子市で開催されたのは、『日本ペン回しフェスティバル