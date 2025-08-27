自民党の“総裁選前倒し”をめぐる議論で、党の選挙管理委員会はきょう、実施に賛成する議員の氏名を公表することを決めました。自民党の選挙管理委員会はきょう午後、総裁選前倒しに関する手続きについて協議しました。終了後、逢沢委員長は前倒しに賛成する議員には、署名・なつ印した書面を求めるとともに、議員の氏名を公表することをあきらかにしました。来月2日に予定されている「両院議員総会」での参院選敗北の総括終了後