夢である大学入学も、収入がなくなるため不安があります皆さんから寄せられた家計の悩みにお答えする、その名も「マネープランクリニック」。今回のご相談者は、52歳、会社員の男性。今抱えている夢は、58歳で早期退職して、大学に「学び直し」のために入学すること。ただし、定年後には自身の収入がなくなり、子どもの進学も控えているため、不安も……。ファイナンシャル・プランナーの深野康彦さんがアドバイスします。▼相談者