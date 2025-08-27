◆楽天1―3ソフトバンク（27日、秋田）ソフトバンクが接戦を制し、連敗を4で止めた。今宮健太が通算400犠打を達成。セットアッパーの松本裕樹が今季初めてイニング途中から登板し、回またぎで1回1/3を無失点に抑えた。2位日本ハムとの差を1ゲーム差に広げた。序盤に3点をリードしたが、後半はピンチをしのいで逃げ切った。決して楽な戦いではなかったが、連敗を止めた。小久保裕紀監督は「今日みたいな戦いをしていたら最後