◆楽天1―3ソフトバンク（27日、秋田）ソフトバンクが接戦を制し、連敗を4で止めた。今宮健太が通算400犠打を達成。セットアッパーの松本裕樹が今季初めてイニング途中から登板し、回またぎで1回1/3を無失点に抑えた。2位日本ハムとの差を1ゲーム差に広げた。小久保裕紀監督は執念の継投策で逃げ切った。3点リードの7回。3番手の藤井皓哉が1点を返され、さらに2死満塁のピンチを招くと、セットアッパーの松本裕樹を投入し