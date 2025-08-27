お笑いコンビ・かまいたちのYouTubeチャンネルに“異変”が起きている。8月26日に更新された動画のコメント欄が閉鎖され、感想が書き込めないのだ。それは目下、世間を震撼させている事件が関係しているというのだが……。「26日にアップされたのは、老眼に悩む山内健司さんが、オーダーメイドで作ってくれるという眼鏡店で、自宅用と、普段使いの眼鏡2本を注文するという動画でした。店主は、かまいたちのことが大好きだとい