NHK「おかあさんといっしょ」の17代目「うたのおねえさん」茂森あゆみ（53）が27日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）にゲスト出演し、一風変わった家族内ルールを明かした。この日のテーマは「潔癖すぎる女が大集合！」。茂森は「うちは、外に着て行った服のまま、お部屋の椅子に座らないって決まりがある」と明かした。さらに「例えば朝とか。制服は毎日洗えないので、着替える前に朝食を食べ