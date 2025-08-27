◆パ・リーグ楽天１―３ソフトバンク（２７日・秋田）楽天の先発・古謝樹投手が７回１０７球を投げ、５安打７奪三振３失点（自責２）で今季５敗目。自己最多の６勝目は次回登板にお預けとなった。これまで４戦連続で途中降板していた７回を投げ抜き、５―７回は三者凡退。成長の跡を見せて「７回まで投げ切れたのは大きな収穫」と言いながらも、「上位チームとの試合で勝ちきれない」と悔しがった。左前適時打と投前スクイズ