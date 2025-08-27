GENERATIONSの片寄涼太さん（30）が26日、「消防団入団促進広報2025『この街でみんなと強くなろう！』」に登場。学生に伝えたいことを語りました。「消防団入団促進広報2025『この街でみんなと強くなろう！』」は、地域の防災で重要な役割を担う消防団への入団を身近に考えてもらうためのイベント。片寄さんは、今年度の消防団入団促進サポーターに就任しました。実際に消防団員の活動服を着て登場した片寄さん。着用した感想を聞