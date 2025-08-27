◇パ・リーグロッテ6―1オリックス（2025年8月27日ほっともっと神戸）ロッテの先発・種市が7回2/3を投げ、7安打1失点、9奪三振で今季5勝目を飾った。序盤に大量援護に恵まれた右腕は2回に先頭の杉本に中越えソロを浴びたものの、失点はその1点だけ。8回1死満塁の場面では、その杉本を見逃し三振に仕留め、2死満塁でリリーフの横山に託した。横山は西野を1球で右飛に打ち取り、9回はドラフト5位ルーキーの広池が締めた。