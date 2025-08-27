◆パ・リーグ楽天１―３ソフトバンク（２７日・秋田）６番・遊撃の楽天・宗山塁内野手が、７回１死二塁から好機を広げる左前打など４打数２安打。３安打した２６日の試合に続き複数安打をマークした。これで出場５試合連続安打で、ここ５戦の打率は４割２分１厘と好調。それでも「内容として悪くない打席もあるけど、打たなくていいボールを（打ちに）いっている場面もある」と反省を忘れなかった。序盤に比べてスタメンから