◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―２巨人（２７日・マツダスタジアム）雷雨のため試合開始が１時間遅れた試合。巨人は接戦を落とし３連敗で勝率５割から「借金１」となった。先発・森田駿哉投手は４回まで無失点で粘投していたが、５回につかまり４回１／３を７安打３失点（自責２）で降板。打線は広島の先発・大瀬良大地投手から浅野翔吾外野手の２点二塁打で６回に２点を返したが、追いつけなかった。９回は１死一、三塁から