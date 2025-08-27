「天皇杯・準々決勝、神戸１（４ＰＫ２）１相模原」（２７日、レモンガススタジアム平塚）Ｊ３の相模原が昨季の天皇杯王者でＪ１連覇中の神戸相手に大善戦。ＰＫ戦まで持ち込んだが、ジャイアントキリングの再来まであと一歩届かなかった。先制は相模原。前半１５分、右サイドのＦＷ藤沼が背後に抜け出すと、ペナ外右からゴール前へ折り返しのクロス。これにＤＦ加藤大育が反応し、ボレーシュートがネットに吸い込まれた。だ