女優の高畑充希が２７日、都内で映画「秒速５センチメートル」（奥山由之監督、１０月１０日日公開）の完成報告会に出席した。７月に夫の岡田将生との第１子妊娠を発表してから初の公の場となった。黒一色の衣装姿で登場した高畑。「こんなに美しい物語に参加できたことをうれしく思います」とあいさつした。作品は映画「君の名は。」などで知られる新海誠氏が手がけ、１８年前に公開されたアニメ映画の実写版。小学校卒業時