ドルトムントとプーマは27日、2025-26シーズンのカップ戦で着用するユニフォームを発表した。今回のカップ戦ユニフォームは、1965-66シーズンにドイツ勢として初めて欧州クラブ大会(UEFAカップウィナーズカップ)を制したチームに敬意を表している。イエローを基調とし、丸首や袖口にブラックを採用したシンプルなデザイン。レトロなエンブレムを復刻させるとともに、シャツ全面にはカップウィナーズカップの持ち手に施された