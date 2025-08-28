日清食品は新幹線で「U.F.O.」を食べるイベント「日清焼そばU.F.O. ソースエクスプレス」を実施した。この企画は、2024年に人気YouTuber・そろ谷氏とコラボしたテレビCM「そろ谷U.F.O.爆盛バーレル篇」に登場したシーンを再現したもの。ファンから寄せられた「実際に新幹線で食べてみたい」という声を受け、JR東海の全面協力のもと、8月23日運行の新幹線1両を丸ごと貸し切って実現した。抽選で選ばれた約40名の参加者は、オリジナ