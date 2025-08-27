27日午後9時50分ごろ最大震度２を宮崎県で観測する地震がありました。 震源は日向灘で震源の深さは約20キロメートル。 地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されています。 各地の震度は、 震度１が鹿児島市、霧島市、姶良市、鹿屋市、曽於市、志布志市、大崎町、錦江町、 です。 この地震による津波の心配はありません。 ・ ・ ・