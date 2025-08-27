実業家のひろゆき氏が、二重に払う受験生も出る私立大学の入学金について「（払えない人は）あきらめればいい」と述べた。【映像】スタジオで白熱する入学金議論ひろゆき氏は27日、レギュラーMCを務める「ABEMA Prime」に出演。私立大学の入学金について私見を語った。入学辞退者の大学の入学金をめぐっては大阪府が8月、負担解消を国に要望し、文部科学省も全国の大学に負担軽減を求める事態となっている。仮に大学が入学