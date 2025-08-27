きょうの為替市場、ドル高が優勢となっておりドル円も１４８円台を回復している。パウエル議長の講演後の下げを完全に解消した格好。 市場の雰囲気に変化はない。短期金融市場では次回９月ＦＯＭＣでの利下げの確率は８４％程度で織り込んでいる。年内については９月を含めてあと２回か３回を織り込む動き。２回は完全に織り込み、３回は１８％程度の確率。 ＦＯＭＣ委員の間で意見の相違も見られる中、９月ＦＯＭＣに