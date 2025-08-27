ラグビー日本代表のWTB長田智希（25＝埼玉）が27日、パシフィック・ネーションズカップのカナダ戦（30日、ユアスタ）へ向けて合宿中の宮崎市内からオンライン取材に応じた。6、7月の代表活動にはケガのため参加できず。その間は「最高のパフォーマンスができるように準備していた」と振り返り「今はもう万全です」と力強く話した。今月中旬に始まった合宿から参加し、昨年11月以来となる代表復帰。「代表とクラブチームでは求