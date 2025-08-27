◇セ・リーグ巨人2―3広島（2025年8月27日マツダ）巨人は雨天のため開始が1時間遅れた一戦で反撃及ばず、広島に1点差で敗れて3連敗。試合終了直後には阿部慎之助監督（46）が審判団に近寄り、試合終了となった直前のプレーについて2分ほど説明を受ける場面があった。先発左腕・森田が0―0で迎えた5回に一挙3失点したが、直後の6回に浅野の1軍復帰後初打点となる2点適時二塁打で1点差。2―3のまま迎えた9回には、相手守護