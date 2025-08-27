◇パ・リーグ日本ハム２―３西武（2025年8月27日ベルーナＤ）日本ハム・新庄剛志監督（53）は試合後、4回途中KOで5敗目を喫した山崎福也投手（32）に2軍再調整を通告した。2点リードの1死二塁で緩いチェンジアップを渡部聖に投じ、同点2ランにされた。指揮官は「ちょっと山崎君は、チェンジアップはもうやめてほしい。腕を振ってのチェンジアップならいいですけど、高めに浮く、腕が振れないチェンジアップはもう右バ