フジテレビ系“ノイタミナ”にて放送中のTVアニメ『よふかしのうた Season2』第9話「夜守くん、君はどうしたい？」のあらすじと先行カットが公開された。 参考：雨宮天、『よふかしのうた』とナズナへの思い「すごく自分の演技の幅を広げてもらった」 累計発行部数530万部（電子含む）を突破したコトヤマによる人気コミックスをアニメ化した本作。夜に眠れない日々が続いている不登校中の夜守コウは、ある日、吸血鬼の七草