友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は職場の上司について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公・ねねは、新卒でこの会社に入社しました。最近何度断っても、懲りずに食事に誘ってくる堤課長に疲れています。ある日少し返信を放置していたら、彼から催促のメッセージが来て……？原案：Ray WEB編集部