普段、「物を見る」という行為は当たり前のように行っていますが、目からは心や体の様々な変化を読み取ることができます。私たちが視覚から得ている情報はとても多く、目は人間にとって非常に重要な役割を担っている器官といえます。目の構造を見てみると、眼球と視神経、まぶた、涙腺などから成り立っています。眼球は外側の角膜と強膜、中央の虹彩と毛様体と脈絡膜、内側の網膜によって形作られ、その内部に水晶体と硝子体があり