中田璃士がキス・アンド・クライで…23日まで開催されたフィギュアスケートのジュニアグランプリ（GP）シリーズ第1戦ラトビア大会。男子シングルでは昨季の世界ジュニア選手権王者の中田璃士（TOKIOインカラミ）が合計246.94点で優勝した。キス・アンド・クライで掲げたバナータオルには、応援するプロ野球選手の名前がデザインされていた。ショートプログラム（SP）の演技を終え、キス・アンド・クライに座った中田。カメラの