27日に行われた2025バレーボール女子世界選手権（世界バレー）の予選ラウンドで、バレーボール女子日本代表は女子セルビア代表に3-1で勝利。アウトサイドヒッターの佐藤淑乃がU-NEXTのインタビューで試合を振り返った。 22日に遂に開幕した世界バレー。その世界バレー初戦の女子カメルーン代表戦、続く第2戦に勝利し開幕2連勝していた日本は、同じく2連勝中のセ