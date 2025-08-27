27日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 広島−巨人』で解説を務めた谷繁元信氏が、巨人・浅野翔吾について言及した。谷繁氏は浅野について「体のサイズ的には全然大きくないんですけど、遠くに飛ばす力、コツは持っている選手。早く成長してほしい」と話し、「浅野がもっともっと成長して主軸、主力になっていってくれないと」とエールを送った。浅野は高卒3年目の今季、故障による離脱などもあり、ここまでの