近年日本人選手が数多く移籍しているイングランド2部リーグ。世界でも屈指の裕福なコンペティションであるプレミアリーグの下に位置するため、2部とは思えないほどの規模と人気を誇っている。森下龍矢も移籍が噂されているイングランド2部を経験して「世界的スター選手に成長していった」選手を5人ピックアップした。ジュード・ベリンガム2部で所属したクラブ：バーミンガム・シティイングランド2部が生んだ最新のスーパースター。