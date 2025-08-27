サッカーのドイツ3部ビクトリア・ケルンは26日、同じ3部の1860ミュンヘンからMF上月壮一郎（24）を獲得したと発表した。背番号は41に決まり、同選手はクラブ公式サイトで「ここに来られてとてもうれしい。早くピッチに立つことを楽しみにしている」と語った。2021年12月に京都を退団した上月はドイツ5部デューレンを経て22年夏にシャルケに加入。セカンドチームでの活躍を経てトップチームに昇格し、23年1月にはドイツ1部初